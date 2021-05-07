Gamescom 2021 tamamen dijital gerçekleşecek
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Gamescom 2021 tamamen dijital gerçekleşecek

Gamescom 2021 tamamen dijital gerçekleşecek
Playerbros - Haberler | Gamegar

Gamescom artık karma bir etkinlik yerine tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Çevrimiçi bir etkinlik yerine hibrit etkinlik olarak çalışma planlarına rağmen , gamescom 2021 artık yalnızca çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Alman Oyun Endüstrisi Derneği, bu kararı, gamescom ortakları ve katılımcıları ile "kapsamlı tartışmalar" sonrasında aldı. Etkinlik şimdi tüm hayranlar için Ağustos ayında ücretsiz olarak sunulan dijital bir etkinlik olacak.

Koelnmesse'nin baş işletme sorumlusu Oliver Frese, "Hibrit konsepti ortaklar tarafından çok iyi karşılanmış olsa da, gerekli planlama güvenilirliği nedeniyle etkinliğin sektördeki birçok şirket için hala çok erken geldiğini anlamamız gerekiyordu" dedi. "Bu nedenle, bu yıl yine tamamen dijital bir etkinlik için çalışacağız. Yeterli hazırlık süresiyle, Ağustos 2021'in sonunda oyun topluluğuna daha da güçlü bir çevrimiçi etkinlik sunabileceğiz."

Bu kararla etkinlik ekibi, 25 Ağustos'ta Geoff Keighley ile Açılış Gecesi Canlı ile başlayacak. 27 Ağustos'ta sona erecek şekilde 2020'nin çevrimiçi etkinliğinin başarısını ilerletmeye çalışacak.

Kaynak: Playerbros

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