Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı

15 farklı alanda dağıtılacak ödüller sahiplerini bulacak.

25-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2021'de dağıtılacak ödüllere aday gösterilen oyunlar açıklandı. Yaklaşık 15 farklı alanda ödül sahibi olacak oyunlar etkinlik programında yer alanlar arasından seçiliyor. Halo Infinite'den Elden Ring'e kadar birçok popüler yapımdan yeni detaylar göreceğimiz Gamescom 2021'i üzerinden takip edebilirsiniz.

Gamescom 2021 ödüllerine adaylığı açıklanan oyunlar

En iyi Xbox oyunu

Elden Ring — Bandai Namco

Far Cry 6 — Ubisoft

Halo Infinite — Microsoft

En iyi PC oyunu

Age of Empires IV — Microsoft

Elden Ring — Bandai Namco

Syberia: The World Before — astragon Entertainment

En iyi aksiyon/macera oyunu

Elden Ring — Bandai Namco

Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft

Syberia: The World Before — astragon Entertainment

En iyi aksiyon oyunu

Far Cry 6 — Ubisoft

— Microsoft

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — Ubisoft

En iyi rol yapma oyunu

Elden Ring — Bandai Namco

Encased — Koch Media

Tales of Arise — Bandai Namco

En iyi strateji oyunu

Age of Empires IV — Microsoft

Company of Heroes 3 — SEGA

Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft

Kaynak: Playerbros