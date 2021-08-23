Gamescom 2021 ödüllerine aday gösterilen oyunlar açıklandı
15 farklı alanda dağıtılacak ödüller sahiplerini bulacak.
25-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2021'de dağıtılacak ödüllere aday gösterilen oyunlar açıklandı. Yaklaşık 15 farklı alanda ödül sahibi olacak oyunlar etkinlik programında yer alanlar arasından seçiliyor. Halo Infinite'den Elden Ring'e kadar birçok popüler yapımdan yeni detaylar göreceğimiz Gamescom 2021'i üzerinden takip edebilirsiniz.
Gamescom 2021 ödüllerine adaylığı açıklanan oyunlar
En iyi Xbox oyunu
Elden Ring — Bandai Namco
Far Cry 6 — Ubisoft
Halo Infinite — Microsoft
En iyi PC oyunu
Age of Empires IV — Microsoft
Elden Ring — Bandai Namco
Syberia: The World Before — astragon Entertainment
En iyi aksiyon/macera oyunu
Elden Ring — Bandai Namco
Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft
Syberia: The World Before — astragon Entertainment
En iyi aksiyon oyunu
Far Cry 6 — Ubisoft
— Microsoft
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — Ubisoft
En iyi rol yapma oyunu
Elden Ring — Bandai Namco
Encased — Koch Media
Tales of Arise — Bandai Namco
En iyi strateji oyunu
Age of Empires IV — Microsoft
Company of Heroes 3 — SEGA
Mario + Rabbids Sparks of Hope — Ubisoft
Kaynak: Playerbros