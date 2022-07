Yeni Tomb Raider Oyunundan Önemli Detaylar Sızdırıldı

Crystial Dynamics'in bir süredir üzerinde çalıştığı Tomb Raider oyunu oldukça gizemli bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Oyun hakkında resmi olarak bir bilgilendirme yapılmasa da kritik noktalara parmak basan birkaç bilgi sızdırıldı. Medyaya servis edilen bilgilerin arkasındaki isim ise Last Stand Media sahibi Colin Moriarty.

Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Sızıntılar daha çok oyunun senaryo içeriği ile alakalı, her ne kadar elimize ayrıntılı bilgiler ulaşmamış olsa da yeni Tomb Raider oyunun aksiyonun dozunu bir miktar azaldığı ve Lara'nın iç dünyasına daha çok tanık olduğumuz bir hikayeye sahip olacağını öngörebiliriz. Tabii ki bu konuda kesin konuşmaktan kaçınmak en doğrusu. En nihayetinde ne kadar güvenilir kaynaklardan gelirse gelsin tüm sızıntılara birer olasılık olarak bakmalıyız. Bu noktada olasılığın ne denli yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak tahminler yürütebiliriz.

Tomb Raider Dram Dolu Bir Hikayeye Sahip Olabilir

Yeni çıkacak oyunun, Tomb Raider 2013'te ufak ufak değişen çehreyi de aşıp daha çok duygusal ögelere odaklanacak gibi görünüyor. Bunun dayanağı ise hikayede Lara'nın ailesinden uzak olduğu için derin bir özlem ve yalnızlık hissedecek.

Lara Croft'u Başka Biri Canlandıracak Gibi Görünüyor

Tomb Raider üçlemesinde Lara Croft'a can veren oyuncu Camilla Luddington'un yerine, yeni oyun için başka bir aktrist kullanılacağı yönünde iddialar da bu sızıntıların kapsamında yer alıyor. Geliştiriclerin Project Jawbreaker adı altında geliştirdiği yeni oyunda Luddington'un olmayacak olması gayet güçlü bir ihtimal. Luddington, 2018 yılında katıldığı bir programda Shadow of The Tomb Raider'ın, kendisinin son kez Lara Croft'u canlandıracağı proje olabileceğini söylemişti.