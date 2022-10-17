Yeni Silent Hill oyunu geliyor! Duyuru tarihi açıklandı

Keiichiro Toyama tarafından tasarlanıp Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı Japon korku ve hayatta kalma oyunu serisine bir yenisinin daha ekleneceği 17 Ekim Pazartesi günü gece 00.10'da paylaşılan tweet ile duyuruldu.

Silent Hill Official'ın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Silent Hill serisinin yeni oyununun geleceği açıklandı.

SILENT HILL'İN YENİ OYUNU DUYURULDU

Silent Hill'in Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Huzursuz rüyalarında, o şehri görüyor musun? SILENT HILL serisi için en son güncellemeler, 19 Ekim Çarşamba günü saat PDT 14.00'te Silent Hill sırasında açıklanacak." sözlerine yer verdi.

Konami'nin internet sitesinde Silent Hill için paylaştığı duyuruda tarihi başlattı. Duyuru Perşembe günü TSİ 00.00'da yapılacak.

SILENT HILL KONUSU

Silent Hill ve Resident Evil aynı dönemde çıkmış iki bilinmezden korkma ve aksiyon serisidir. Resident Evil'ın aksiyon kısmı daha çok ağır basarken Silent Hill sinematik duruşuyla nam salmıştır. Silent Hill, sinematik oyun kavramını ilk ortaya atan ve en iyi örneğini veren oyun serisidir. Özellikle oyun içinde müzik bulundurmaması ve sadece sinematiklerde müzik çalması, müziklerinin sahnelerle özdeşleşmesine olanak vermiş, müzikleri ve sinematikleri Dünya çapında çok konuşulmuş ve beğenilmiştir.

Silent Hill, 1999'dan 2012'ye kadar 9 farklı isimle duyuldu. Serinin ilk 4 oyununu Japonya'nın Team Silent ekibi yapmıştır. Dördüncü oyundan memnun olmayan Konami seriyi batıya yani Amerika'ya devretmiştir ve bu oyunlar numarasız bir şekilde çıkmışlardır.

Silent Hill Homecoming (2009)