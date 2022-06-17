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Xbox uygulamasından artık sisteminizin oyunları kaldırıp kaldırmadığını öğrenilebileceksiniz

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Xbox uygulamasından artık sisteminizin oyunları kaldırıp kaldırmadığını öğrenilebileceksiniz

Windows kullanıcılarının bilgisayarlarındaki Xbox uygulamasına gelecek yeni güncelleme ile oyun mağazasında sisteminizin oyunu kaldırıp kaldırmayacağını belirten bir uyarı eklenecek. Bu sayede yeni bir oyunu indirmeden önce oyunu rahatlıkla oynayıp oynayamayacağınızı öğrenebileceksiniz.

Bilgisayarda çoğunlukla Xbox Game Pass sahiplerinin kullandığı Xbox uygulamasında bir oyunu yüklemeden önce yükleme butonunun altında oyunun sizin sisteminize benzer bilgisayarlarda nasış bir performans gösterdiğini anlatan küçük bir not göreceksiniz.

XBOX UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK EKLENİYOR

Xbox'ın Kıdemli Ürün Müdürü Lideri Tila Nguyen'in yaptığı açıklamada bir oyunu indirdiğiniz zaman oyunun sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilmeniz için kurma tuşunun altında bir uyarı alacağınızı bildirdi.

"indirmeden önce bir oyunun PC'nizde ne kadar iyi çalışacağını görmenize yardımcı olan yeni bir özellik oluşturdu. Ek bilgi almak için bir oyunun ayrıntılarına tıklayın ve oyunun ne kadar iyi çalışmasını beklediğimize dair bir tahmin göstermek için oyunun sizinkilere benzer özelliklere sahip PC'lerdeki performansını karşılaştırıyor."

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Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte, artık EA Play'den oyunları da içeren arama çubuğu aracılığıyla oyun bulmayı kolaylaştıracak. "Yan kaydırmalar" ve "işaret et ve tıkla" gibi kategoriler de ekledi.

Xbox uygulamasından artık sisteminizin oyunları kaldırıp kaldırmadığını öğrenilebileceksiniz

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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