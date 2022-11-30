Xbox Game Pass'ten 7 adet oyun çıkartılıyor

Her ay Xbox Game Pass aboneliğine yeni oyunlar eklenirken ay sonunda kütüphanede yer alan oyunlardan bazıları da çıkartılıyor. 30 Kasım itibariyle Xbox Game Pass aboneliğinden PC, konsol ve bulutta yer alan 7 adet oyun çıkartılıyor.

30 Kasım PC'de Warhammer 40K Darktide'ın eklenmesinin yanı sıra Xbox Game Pass aboneleri yedi oyuna veda ediyor. Xbox Game Pass'e her ay oyun eklenirken o ay abonelikten çıkacak oyunlar da açıklanmaktadır.

KASIM AYINDA XBOX GAME PASS'TEN ÇIKACAK OYUNLAR

Archvale (PC, konsol ve bulut)

Deeeer Simulator (PC, konsol ve bulut)

Final Fantasy 13-2 (Konsol ve bulut)

Mind Scanners (PC, konsol ve bulut)

Mortal Shell (PC, konsol ve bulut)

Space Warlord Organ Trading Simulator (PC, konsol ve bulut)

Warhammer 40K Battlesector (PC, konsol ve bulut)

WARHAMMER 40K DARKTIDE GAME PASS'E EKLENDİ

PC Game Pass ile ilk günden itibaren aboneliğe eklenen Warhammer serisinin yeni oyunu Warhammer 40,000: Darktide, PC'deki Game Pass abonelerinin kütüphanesine eklendi.