Xbox Game Pass Kasım 2022 oyunları açıklandı! Football Manager 2023 ve daha fazlası
Gamegar Haberleri
Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un Xbox'ın internet sitesinde yayınladığı raporda Xbox Game Pass'in Kasım 2022 oyunları açıklandı. Kasım ayında Xbox Game Pass abonelerini Football Manager 2023, The Walking Dead serisi ve daha fazla oyun bekliyor olacak.
Bulut, konsol ve PC platformları için Xbox Game Pass'in Kasım 2022 oyunları belli oldu. Yüzyıllar önce Bavyera'da bir gizemi çözmek, bazı uzaylılarla karıştırmak veya bazı futbol kulüplerini yönetmek için bu ay tam zamanı olacak.
XBOX GAME PASS KASIM 2022 OYUNLARI
- The Legend of Tianding(Bulut, konsol ve PC)
- The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season(PC)
- The Walking Dead: Michonne – The Complete Season(PC)
- Ghost Song (Bulut, konsol ve PC) – 3 Kasım
- Football Manager 2023 (PC) – 8 Kasım
- Football Manager 2023 Console (Bulut, konsol ve PC) – 8 Kasım
- Return to Monkey Island (Bulut, konsol ve PC) – 8 Kasım
- Vampire Survivors (Konsol) – 10 Kasım
- Pentiment (Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım
- Somerville(Konsol ve PC) – 15 Kasım
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KASIM'DA XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR
- Football Manager 2022 (PC) – 8 Kasım
- Football Manager 2022 Xbox Edition(Bulut, konsol ve PC) – 8 Kasım
- Art of Rally (Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım
- Fae Tactics (Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım
- Next Space Rebel (Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım
- One Step from Eden (Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım
- Supraland(Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım