Xbox Game Pass Kasım 2022 oyunları açıklandı! Football Manager 2023 ve daha fazlası

Bulut, konsol ve PC platformları için Xbox Game Pass'in Kasım 2022 oyunları belli oldu. Yüzyıllar önce Bavyera'da bir gizemi çözmek, bazı uzaylılarla karıştırmak veya bazı futbol kulüplerini yönetmek için bu ay tam zamanı olacak.

XBOX GAME PASS KASIM 2022 OYUNLARI

The Legend of Tianding (Bulut, konsol ve PC)

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC)

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC)

Ghost Song (Bulut, konsol ve PC) – 3 Kasım

Football Manager 2023 (PC) – 8 Kasım

Football Manager 2023 Console (Bulut, konsol ve PC) – 8 Kasım

Return to Monkey Island (Bulut, konsol ve PC) – 8 Kasım

Vampire Survivors (Konsol) – 10 Kasım

Pentiment (Bulut, konsol ve PC) – 15 Kasım

Somerville(Konsol ve PC) – 15 Kasım

KASIM'DA XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR