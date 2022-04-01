Xbox Game Pass'e aile planı ekleniyor

Xbox Game Pass'e eklenecek bu yeni plan sayesinde tek bir abonelik ile birden fazla kullanıcı aynı Xbox Game Pass'i kullanabilecek. Yeni planın, aynı merkezi Game Pass hesabına en fazla beş kullanıcının erişmesine izin vereceği düşünülüyor.

XBOX GAME PASS'E AİLE PLANI EKLENİYOR

Netflix, Spotify ve benzeri uygulamalarda bulunan abonelik planlarında bulunan aile planı Xbox Game Pass'e de ekleneceği bildirildi. Aile planının Xbox Game Pass Ultimate'e dâhil mi olacağı yoksa hizmetin bireysel konsol veya PC oyuncuları için de kullanıp kullanılmayacağı belirlenmedi.

EN FAZLA BEŞ KİŞİ KULLANABİLECEK

Xbox Game Pass'e rakip olan Sony, PlayStation Plus aboneliğini yenileyerek 700'den fazla oyunu kütüphanesine ekledi ve Game Pass tarzı bir abonelik sundu. Bunun üzerine Xbox tarafında da yenilikler geliyor.

Bilgilerimize göre, Xbox Game Pass aile planı için daha yüksek bir katmanda ödeme yapmak, tüm kütüphanedeki oyunlar için beş oyuncu için net erişim sağlayacak ve bugün gerektiği gibi beş ayrı Xbox Game Pass hesabı için ödeme yapmaktan çok daha ucuz olacaktır. Microsoft'un Office 365 için hâlihazırda kullanılmakta olan Aile Hesabı sistemini kullanan aynı ülkedeki oyuncular, Netflix ile aynı şekilde merkezi bir hesap sahibi tarafından yönetilen tek bir XBOX GAME PASS aboneliğini kullanarak birlikte oynayabilecekler.