Xbox Game Pass 3 ay boyunca ücretsiz oluyor! Ücretsiz Xbox Game Pass nasıl alınır?

Xbox Game Pass aboneliğine 3 ay boyunca ücretsiz erişebilmek için Xbox sadece bir şart sunuyor. 28 Şubat 2022 tarihine kadar bilgisayarda belirtilen oyunları oynadığınız taktirde üç aylık ücretsiz Game Pass'ten yararlanabilirsiniz.

XBOX GAME PASS ÜÇ AYLIĞINA ÜCRETSİZ OLUYOR

Xbox sitesinde yapılan açıklamada, "Xbox Game Studios'un en yeni bilgisayar oyunlarını oynadığınız ve bu oyunların başarısını desteklediğiniz için teşekkür ederiz! Çıktıkları günden itibaren 28 Şubat 2022'ye kadar bilgisayarda Halo Infinite, Forza Horizon 5 veya Age of Empires IV'ü oynadıysanız size memnuniyetimizi göstermek için 3 aylık PC Game Pass denemesi (yalnızca yeni üyelere) sunuyoruz." sözlerine yer verildi.

TEKLİFTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu 3 aylık ücretsiz PC Game Pass denemesi, Microsoft Hesaplarında oturum açarak 28 Şubat 2022 23:59 UTC tarihinden önce bilgisayarda Halo Infinite, Forza Horizon 5 veya Age of Empires IV'ü oynamış olan kişiler için geçerlidir

3 aylık deneme teklifi yalnızca daha önce Xbox Game Pass Ultimate veya PC Game Pass'e (eski adıyla Xbox Game Pass for PC) hiç üye olmamış oyuncular tarafından kullanılabilir. Ayrıca Halo Infinite'in çok oyunculu modunu oynayanlar da bu tekliften yararlanabilirler.