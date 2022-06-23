Xbox Cloud gaming'e klavye ve mouse desteği geliyor

Teknoloji devi Microsoft, Mart ayında Xbox Cloud Gaming'e klavye ve mouse ekipmanlarının geleceğini duyurdu ve şimdi ise Xbox Cloud Gaming hizmetine klavye ve mouse desteğinin geleceği ve hizmetteki gecikmelerde iyileştirmelerde bulunacağı açıklandı.

XBOX CLOUD GAMING'E KLAVYE VE MOUSE DESTEĞİ GELİYOR

Microsoft'un Xbox Game Streaming takımında yazılım mühendisi olan Morgan Brown'ın yaptığı açıklamalarda Xbox Cloud Gaming'e klavye ve mouse eklemek için çalışma yaptıklarını ve geliştirmelerin tamamlandığında ise yayınlanacağını bildirdi.

Microsoft Flight Simulator patronu Jorg Neumann ise daha önce Xbox Cloud Gaming'e klavye ve mouse desteğinin bu yaz eklenebileceğini söylemişti. Microsoft, geliştiricileri PC'ye aktarılan Xbox oyunları için klavye ve mouse desteği hakkında daha fazla düşünmeye başladığını, bunun yakında çıkış yapmasının muhtemel olacağını bildirdi.

Microsoft, klavye ve mouse desteğinin yanı sıra geliştiricilere oyunlarında yayın gecikmesini iyileştirmeleri için daha fazla yol sunuyor. Genel olarak 72 ms'ye kadar gecikme süresi kaydedebilen yeni bir görüntü ayrıları API'si üzerinde çalışılıyor.