World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi açıklandı

World of Warcraft'ın YouTube hesabında yayınlanan yeni video ile popüler MMORPG serisinin yeni içerik genişlemesi Wrath of the Lich King Classic'in çıkış tarihi duyuruldu.

WORLD OF WARCRAFT WRATH OF THE LICH KING CLASSIC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blizzard Entertainment, geçen hafta sızdırılan çıkış tarihinin doğru olduğunu onayladı ve World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, 26 Eylül 20222de çıkış yapacak.

Northrend'in donmuş dünyasında Arthas Menethil'e karşı savaşı detaylandıran Wrath of the Lich King, World of Warcraft'ın en iyi genişlemesi olarak biliniyor ve yeni çıkacak Classic versiyonu ile birkaç farklı değişiklik vaat ediliyor.

LICH KING

Onun kötülüğü efsanedir. Onun gücü ve kötülüğü eşsizdi. Ölümsüz Scourge'un Efendisi, lanetli runeblade Frostmourne'un sahibi ve yaşayanların düşmanı olan Lich King, Azeroth'taki tüm yaşam sönene kadar hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Efsaneyi yeniden yaşayın ve saltanatına son verin.

DEATH KNIGHT

Ölüm Şövalyesi'nin nekromantik yeteneklerinde ustalaşın ve silahlarınızı güçlendirmek için sınıfa özel Runecarving mesleğini kullanın. Başlangıç seviyesi 55 olan yeni bir Ölüm Şövalyesi karakteri yaratın ve kendi kaderinizi oluşturmak için Lich King'in zincirlerini kırın.