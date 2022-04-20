World of Warcraft'ın yeni DLC'si 'Dragonflight' tanıtıldı

Popüler MMORPG oyunu World of Warcraft'a yeni bir DLC ekleniyor. World of Warcraft için dokuzuncu genişleme ve oyuncuları Dracthyr adlı yeni bir yarışla tanıştıracak. Ejderha-insan melezleri Horde veya İttifak'a katılabilir ve sadece Evoker sınıfına bağlıdır.

DRAGONFLIGHT DLC'Sİ GELİYOR

Dragonflight DLC'si 10 bin yıl uykuda kaldıktan sonra uyuyan efsanevi Dragon Isles'ta gerçekleşecek. Yeni genişlemeye ayrıca ejderha biniciliği de dahildir, oyuncuların kendi ejderhalarını özelleştirmelerini sağlayan adaları geçmenin yeni bir yöntemidir.

Buna ek olarak, Dragonflight oyuncu seviye sınırını 70'e yükseltti ve oyuncuları oraya götürmek için dört yeni seviye atlama bölgesi sunuyor: Waking Shores; Ohn'ahran Plains; the Azure Span ve Thaldraszus.

Azeroth'un ejderha uçuşları geri döndü, atalarının evi olan Dragon Isles'ı savunmaya çağrıldı. Elemental sihir ve Azeroth'un yaşam enerjileri ile yükselen Adalar bir kez daha uyanıyor ve onların ilkel harikalarını keşfetmek ve uzun zamandır unutulmuş sırları keşfetmek size kalmış.

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