Wolfenstein Youngblood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein Youngblood kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bethesda'nın popüler tek oyunculu aksiyon oyunu Wolfenstein Youngblood'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Kadın karakteri yönettiğimiz aksiyon, eşli FPS oyunu Wolfenstein Youngblood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein Youngblood kaç GB? Detayları haberimizde…
II. Wolfenstein olaylarından on dokuz yıl sonra, BJ Blazkowicz, Nazi işgali altındaki Paris'e yapılan bir görevden sonra ortadan kayboldu. Şimdi, savaşta sertleşmiş babalarından yıllarca süren eğitimden sonra, BJ'nin ikiz kızları Jess ve Soph Blazkowicz harekete geçmeye zorlanıyor. Peki, Wolfenstein Youngblood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein Youngblood kaç GB? İşte detaylar…
Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği ve Wolfenstein serisinin dördüncü oyunu Youngblood'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wolfenstein Alt History Collection sistem gereksinimleri neler?
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD FX-8350 Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570/i7-3770
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 770 4GB
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Wolfenstein Youngblood'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 40 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.