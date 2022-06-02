Wolfenstein Youngblood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein Youngblood kaç GB? - Haberler

II. Wolfenstein olaylarından on dokuz yıl sonra, BJ Blazkowicz, Nazi işgali altındaki Paris'e yapılan bir görevden sonra ortadan kayboldu. Şimdi, savaşta sertleşmiş babalarından yıllarca süren eğitimden sonra, BJ'nin ikiz kızları Jess ve Soph Blazkowicz harekete geçmeye zorlanıyor. Peki, Wolfenstein Youngblood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein Youngblood kaç GB? İşte detaylar…

WOLFENSTEIN ALT HISTORY COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği ve Wolfenstein serisinin dördüncü oyunu Youngblood'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wolfenstein Alt History Collection sistem gereksinimleri neler?

Wolfenstein Youngblood Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD FX-8350 Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570/i7-3770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 770 4GB

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein Youngblood Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein Youngblood Kaç GB?

Wolfenstein Youngblood'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 40 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.