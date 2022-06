Wolfenstein The New Order sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The New Order kaç GB? - Haberler

Wolfenstein The New Order, birinci şahıs nişancı türünü yaratan seriyi yeniden canlandırıyor. Hikâye odaklı oyunlar yaratma çalışmalarıyla tanınan deneyimli bir geliştirici grubundan oluşan bir stüdyo olan MachineGames tarafından geliştirilen Wolfenstein, aksiyon, macera ve birinci şahıs dövüşüyle dolu derin bir oyun anlatımı sunuyor. Peki, Wolfenstein The New Order sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein The New Order kaç GB? İşte detaylar…

WOLFENSTEIN ALT HISTORY COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği ve Wolfenstein serisinin ilk oyunu The New Order'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wolfenstein Alt History Collection sistem gereksinimleri neler?

Wolfenstein The New Order Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/Windows 8

İşlemci: Intel Core i5 veya eşdeğer AMD

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein The New Order Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel Core i7 veya eşdeğer AMD

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 760, AMD Radeon RX 460

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein The New Order Kaç GB?

Wolfenstein The New Order'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.