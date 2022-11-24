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Witcher 3 Next-Gen güncellemesinden fragman yayınlandı

Gamegar Haberleri

Polonya merkezli video oyun şirketi CD Projekt Red'in başarılı açık dünya aksiyon serisi The Witcher 3'ün ücretsiz bir Next-Gen güncellemesi alacağı geçtiğimiz aylarda duyuruldu. The Witcher 3: Wild Hunter – Complete Edition Next-Gen güncellemesinden ilk fragman yayınlandı.

Aralık ayında PC, PS5 ve Xbox Series X|S için The Witcher 3 sahiplerine ücretsiz olarak gelecek Next-Gen güncellemesi ile oyunun grafikleri yeni nesil donanımlara uyumlu bir şekilde çıkış yapacak.

THE WITCHER 3 NEXT-GEN FRAGMANI YAYINLANDI

The Witcher 3: Wild Hunt için ücretsiz yeni nesil güncellemesi 14 Aralık 2022'de PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak. Geliştirilmiş görseller ve performans, yeni ek içerik, Fotoğraf Modu ve daha fazlası Next-Gen güncellemesi ile gelecek.

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Ayrıca The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesiyle beraber oyuna Netflix dizisinden ilhamlanan yeni içerikler de eklenecek.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Witcher Epic Games Witcher 3 Steam Gamegar Haberler

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