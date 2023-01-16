Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ubisoft tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya aksiyon hacker oyunu Watch Dogs'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs kaç GB? Detayları haberimizde…
Ubisoft'un sevilen açık dünya serisi Watch Dogs'ta suçlu geçmişi şiddetli bir aile trajedisine yol açan parlak bir hacker ve eski bir haydut olan Aiden Pearce'in maceralarına ortak olduğunuz Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs kaç GB? İşte detaylar…
Watch Dogs'u minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core 2 Quad Q8400 veya AMD Phenom II X4 940 işlemci, minimum 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
- İşletim Sistemi : Windows Vista
- İşlemci : Intel Core 2 Quad Q8400 veya AMD Phenom II X4 940
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350 X8
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 25 GB kullanılabilir alan
Watch Dogs'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.