Ubisoft tarafından geliştirilip yayınlanan açık dünya aksiyon hacker oyunu Watch Dogs'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs kaç GB? Detayları haberimizde…

Ubisoft'un sevilen açık dünya serisi Watch Dogs'ta suçlu geçmişi şiddetli bir aile trajedisine yol açan parlak bir hacker ve eski bir haydut olan Aiden Pearce'in maceralarına ortak olduğunuz Watch Dogs sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs kaç GB? İşte detaylar…

WATCH DOGS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Watch Dogs'u minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core 2 Quad Q8400 veya AMD Phenom II X4 940 işlemci, minimum 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

WATCH DOGS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows Vista

: Windows Vista İşlemci : Intel Core 2 Quad Q8400 veya AMD Phenom II X4 940

: Intel Core 2 Quad Q8400 veya AMD Phenom II X4 940 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770

: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5770 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

WATCH DOGS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350 X8

: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350 X8 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850

: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya AMD Radeon HD 7850 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

WATCH DOGS KAÇ GB?

Watch Dogs'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.