Video oyun geliştiricisi Volodymyr Yezhov, Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında hayatını kaybetti

S.T.A.L.K.E.R. oyununun geliştiricileri arasında yer alan Ukraynalı video oyun tasarımcısı ve siber sporcu Volodymyr Yezhov, Ukrayna'yı Rus işgalcilerine karşı savunurken Ukrayna'nın Bakhmut şehrinin yakınlarındaki bir savaşta hayatını kaybettiği Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Prag merkezli Ukraynalı bir video oyun geliştiricisi olan GSC Game World'ün S.T.A.L.K.E.R. adlı oyunun geliştiriciliğini yapan Volodymyr Yezhov'un 24 Şubat'ta başlayan ve hala devam eden Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

STALKER GELİŞTİRİCİSİ UKRAYNA'YI SAVUNURKEN HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, STALKER oyununun geliştiricilerinden biri olan Volodymyr Yezhov'un Bakhmut yakınlarındaki bir savaşta öldüğünü duyurdu.

STALKER oyununun resmi Twitter hesabından gelen yanıtta ise şu sözlere yer verildi:

"Volodymyr bize o kadar çok oyun, o kadar çok evren verdi ki… Oyuncular onu her zaman hatırlayacak. Teşekkürler Volodymyr. Ailesine başsağlığı dileriz. Ukrayna bir kahramanını daha kaybetti."

Volodymyr Yezhov daha çok Fresh kullanıcı adıyla biliniyordu ve GSC Game World'de oyun tasarımcısıydı. Ukraynalı Stalkers ve Cossacks serisine ek olarak, World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu ve Sherlock Holmes: Devil's Daughter oyunlarında çalıştı.