Valorant VAN 9003 hatası nasıl çözülür? VAN 9003 hatası nedir?

Sevilen FPS oyunu Valorant'ta VAN 9003 hatası, oyuncuların oyuna girmesine engel olmaktadır. Bu hatayla karşılaşılan Valorant oyuncuları ise "Valorant VAN 9003 hatası" şeklinde araştırma yaparak hatanın neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Valorant VAN 9003 hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…

VALORANT VAN 9003 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

İlk olarak bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bilgisayarı yeniden başlatırken BIOS sisteminize girmeniz gerekir. BIOS'a girdikten sonra ADVANCE kısmına tıklayarak "Secure Boot" bölümüne giriniz. OS Type yazan kısımdaki Other OS'yi "Windows UEFI Mode" ile değiştirin Bu işlemi tamamladıktan sonra klavyenizden F10 tuşuna basarak değişiklikleri kaydedip çıkınız ve bilgisayar kendini tekrardan başlatacaktır.

Artık Valorant'ı başlatırken VAN 9003 hatasını almayacaksınız.