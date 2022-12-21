Valorant VAN 9003 hatası nasıl çözülür? VAN 9003 hatası nedir?
Gamegar Haberleri
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta oyunu başlatmaya çalışırken karşılaşılan Valorant VAN 9003 hatasının çözümü merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, Valorant VAN 9003 hatası nasıl çözülür? Valorant VAN 9003 Windows 11 hatası çözümü detayları haberimizde…
Sevilen FPS oyunu Valorant'ta VAN 9003 hatası, oyuncuların oyuna girmesine engel olmaktadır. Bu hatayla karşılaşılan Valorant oyuncuları ise "Valorant VAN 9003 hatası" şeklinde araştırma yaparak hatanın neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Valorant VAN 9003 hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…
VALORANT VAN 9003 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?Valorant VAN 9003 hatasının çözümü için aşağıdaki adımları sırayla takip ederek hatanın çözümüne ulaşabilirsiniz.
- İlk olarak bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir.
- Bilgisayarı yeniden başlatırken BIOS sisteminize girmeniz gerekir.
- BIOS'a girdikten sonra ADVANCE kısmına tıklayarak "Secure Boot" bölümüne giriniz.
- OS Type yazan kısımdaki Other OS'yi "Windows UEFI Mode" ile değiştirin
- Bu işlemi tamamladıktan sonra klavyenizden F10 tuşuna basarak değişiklikleri kaydedip çıkınız ve bilgisayar kendini tekrardan başlatacaktır.
Artık Valorant'ı başlatırken VAN 9003 hatasını almayacaksınız.