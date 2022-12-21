Valorant'tan smurf hesaplar hakkında açıklama geldi

Valorant'ın Analiz Yöneticisi Brian "Riot South Korea" Chang'in yayınladığı gönderide ikincil hesaplar yani smurf hesaplar hakkında açıklamalarda bulundu. Chang, kullandıkları Otmatik İkincil Hesap Tespiti yapan sistemlerinin ise iyi çalıştığını ve yüzde 17'lik bir düşüş yaşadığını bildirdi.

Düşük rütbelerdeki oyuncuların kabusu haline gelen smurf hesapların kullanımını önlemek için adım atan Riot Games, yüksek rütbeli oyuncuların ikinci bir hesap açarak düşük rütbelerde takılmasını engellemek amacıyla Otomatik İkincil Hesap Tespiti sistemini kullanmaya başladı.

SMURF HESAP KULLANIMINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Brian Chang'in Playvalorant Blog'unda yaptığı açıklama ile yılın önceki dönemlerine kıyasla "ikincil hesapların sayısında gerçekleşen yaklaşık %17 oranındaki azalmaya ek olarak yeni oluşturulan ikincil hesapların "gerçek" MMR'larına (eşleştirme puanına) 2-3 kat daha hızlı ulaştıklarını görebiliyoruz." sözlerine yer verdi.

SMURF HESAPLAR NEDEN AÇILIYOR

Oyuncular tarafından çoğunlukla sizden farklı bir kademede oynayan arkadaşınızla beraber rekabetçi oyuna girebilmek için açılan smurf hesaplar, kimi zaman ise daha kolay rakiplerle eşleşmek için de açılabiliyor.