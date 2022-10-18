Valorant, İyon 2.0 kostüm paketini duyurdu

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant, YouTube hesabından yeni kostüm duyuru videosunu yayınladı. 2022 Ion kostümleri Vandal, Ares, Spectre, Frenzy ve Karambit bıçağı için gelecek.

Valorant'ın 19 Ekim'de yayınlanacak yeni güncellemesiyle beraber oyuna geçtiğimiz hafta duyurulan yeni ajan Harbor'un da eklenmesiyle beraber İyon 1.0'ın ardından 2022 İyon 2.0 tanıtıldı.

VALORANT İYON 2.0 TANITILDI

Bölüm 5 Act 3, bir sonraki kontrol uzmanı ajan Harbor'ı ve ödüllerle dolu yeni bir Battlepass'i oyuna getiriyor. Ayrıca 2022 İyon 2.0 kostüm seti, özel İyon tarzında yaratılmış bir Vandal, Ares, Spectre, Frenzy ve bir Karambit yakın dövüş bıçağı ile oyuna geliyor.

İYON 1.0 VE İYON 2.0 ARASINDAKİ FARKLAR

Sızıntılar resmi isim açıklanmasından önce yeni kaplama serisini "İyon 2.0" olarak duyurdu. İlk İyon setinde Şerif, Bucky, Phantom, Operatör ve Enerji Kılıcı bulunurken hiçbirinde radyanit ile yükseltme opsiyonu bulunmuyordu. Ancak, Vandal, Ares, Spectre, Frenzy ve Karambit'e gelen 2022 İyon kostümlerinde radyanit ile yükseltme bulunuyor.

İyon 1.0

Valorant 2022 İyon kaplamalarında, temel beyaz renge, sarı-turuncu, mavi ve yeşil varyantlarına sahip olduğu biliniyor. Yeni sete sahip olmak isteyenler VP'lerinin kesesini açmak isteyecektir. Ayrıca bu kez radyanitlere de ihtiyaç duyacaksınız.

İyon 2.0

İYON 2.0 NE KADAR?

İyon 2.0 kaplamalarının fiyatı henüz belli değilken ilk setin fiyatı 7100 Valorant Puanı idi. İyon 2.0 piyasaya sürüldüğünde ise fiyatının ortalama bu civarlarda olacağı tahmin ediliyor.