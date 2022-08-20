VALORANT Champions İstanbul Oyun İçi Ödül ve Kaplamaları Duyuruldu

VALORANT Champions İstanbul için sınırlı süreliğine erişilebilir olacak oyun içi kaplamalar ve ödüller duyuruldu!

Espor sektörünün ve VALORANT'ın kalbinin İstanbul'da atmasına sayılı günler kala Riot Games ve VALORANT cephesinden yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Yapılan duyuruların bir kısmı turnuva mekanı, saati, işleyişi gibi detaylar olurken bir kısmı da oyuncuları daha da mutlu edecek oyun içi ödüller gibi detaylar oluyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan VALORANT Champions için de silah kaplamaları tasarlanmış ve oyunda yer almıştı. Oyuncuların bu kaplamalara yoğun bir ilgi göstermesi ile birlikte Riot Games bu yıl oyuncuları daha büyük sürprizler ile karşılamaya hazırlanıyor.

Yapılan duyuruların ilki olan kaplama seti Champions 2022 Phantom, Champions 2022 kelebek bıçak, Uğur, kupa kartı ve spreyden oluşacak. Sadece 23 Ağustos ve 22 Eylül tarihleri arasında mağazada yer alacak bu paket daha sonradan gece pazarı veya mağazada yer almayacak. Ayrıca bu paketten elde edilen gelirin %50'si VALORANT Champions'ta mücadele edecek takımlara verilecek. Bu seti geçen yılın Champions kaplamalarından ayıran özellik ise her 5 akorda evrimleşen bir görsel efekt ve en az 25 skor ile skor tablosunun zirvesinde yer alındığında aktifleşen bir kelebek bıçak özelliği.

VALORANT Champions İstanbul için oyunda yer alacak ödüller ise bunlarla sınırlı değil. Bu paketin yanında canlı yayınları izleyecek VALORANT takipçilerinin de ödüller kazanması mümkün olacak. Ödüllere ve hangi tarihlerde yayın izleyerek kazanabileceğinize aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

31 Ağustos, 13 Eylül tarihleri arasında Ateş Parçası Unvanı

16-17 Eylül tarihlerinde 2022 VCT Champions Lanet Spreyi

18 Eylül tarihinde 2022 VCT Champions Kahraman Kartı

Bu iki sürprizin yanında yine 23 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında bedelsiz bir Champions Etkinlik Bileti de oyunda yer alacak. 7 aşamadan oluşan bu biletin ödülleri ise şu şekilde olacak:

"Jett Farkı" Spreyi

"Oyuncu" Unvanı

10 Radyanit Puanı

"GÜZEL!" Oyuncu Kartı

"Patates" Unvanı

10 Radyanit Puanı

"Champions 2022 Kep Şapka" Uğuru

Turnuva yaklaştıkça Riot Games'in oyuncuları mutlu edecek yeni sürprizler duyurması muhtemel görünüyor.