Valorant ajanları kaç saniye kör ediyor? Valorant kör süreleri!

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta Phoenix, Yoru, Breach, Skye ve KAY/O'nun yeteneklerinin ne kadar saniye kör ettiği merak ediliyor. Rekabetçi oyunlarda gerek savunma gerek hücumda çok önemli bir rol oynayan kör yetenekleri kaç saniye kör ediyor. Peki, Valorant ajanları kaç saniye kör ediyor? Valorant kör süreleri! Detayları haberimizde…