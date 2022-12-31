Valorant ajanları kaç saniye kör ediyor? Valorant kör süreleri!
Gamegar Haberleri
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta Phoenix, Yoru, Breach, Skye ve KAY/O'nun yeteneklerinin ne kadar saniye kör ettiği merak ediliyor. Rekabetçi oyunlarda gerek savunma gerek hücumda çok önemli bir rol oynayan kör yetenekleri kaç saniye kör ediyor. Peki, Valorant ajanları kaç saniye kör ediyor? Valorant kör süreleri! Detayları haberimizde…
Valorant'ta yer alan ajanların kör skilleri kaç saniye sürüyor sorusuna sizler için yanıt aradık. Valorant'ta Phoenix, Yoru, Breach, Skye ve KAY/O yetenekleri kaç saniye kör ediyor? Valorant kör süreleri! İşte detaylar…
VALORANT AJANLARI KÖR SÜRELERİ
- Phoenix: Falso – 1.5 saniye
- Breac: Gözkamaştıran –2 saniye
- Skye: Kılavuz Işık – 1-2.25 saniye
- KAY/O: 2.25-1.25 saniye
- Yoru: Kör Nokta – 1.75 saniye
- Yoru: Fake At – 3 Saniye
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