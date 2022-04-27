Valheim sistem gereksinimleri neler? Valheim kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bağımsız geliştirici ve yayıncı tarafından tasarlanan açık dünya hayatta kalma inşa oyunu Valheim'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Valheim sistem gereksinimleri neler? Valheim kaç GB? Detaylar haberimizde…
Viking kültüründen esinlenerek, prosedürel olarak oluşturulmuş bir arafta geçen, çok oyunculu acımasız bir keşif ve hayatta kalma oyunu. Odin'in himayesine layık bir destan için savaşın, inşa edin ve fethedin! Peki, Valheim sistem gereksinimleri neler? Valheim kaç GB? İşte detaylar…
Henüz erken erişimde olan Valheim'da bulunan farklı biyomlardaki bölüm sonu canavarlarını kesmek için hayatta kalmaya çalıştığınız, barınak inşa ettiğiniz İskandinav hayatta kalma oyunu, oyuncular tarafından oldukça beğenilmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü
- İşlemci: 2.6 GHz Dört Çekirdekli veya benzeri
- Bellek:8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 950 veya Radeon HD 7970
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü
- İşlemci: i5 3GHz veya Ryzen 5 3GHz
- Bellek:16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Valheim'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.