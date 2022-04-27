Viking kültüründen esinlenerek, prosedürel olarak oluşturulmuş bir arafta geçen, çok oyunculu acımasız bir keşif ve hayatta kalma oyunu. Odin'in himayesine layık bir destan için savaşın, inşa edin ve fethedin! Peki, Valheim sistem gereksinimleri neler? Valheim kaç GB? İşte detaylar…

VALHEIM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Henüz erken erişimde olan Valheim'da bulunan farklı biyomlardaki bölüm sonu canavarlarını kesmek için hayatta kalmaya çalıştığınız, barınak inşa ettiğiniz İskandinav hayatta kalma oyunu, oyuncular tarafından oldukça beğenilmektedir.

Valheim Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: 2.6 GHz Dört Çekirdekli veya benzeri

Bellek:8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 950 veya Radeon HD 7970

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Valheim Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: i5 3GHz veya Ryzen 5 3GHz

Bellek:16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 580

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Valheim Kaç GB?

Valheim'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.