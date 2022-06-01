V Rising'den bir yeni rekor daha! Steam satış rakamları hızla yükseliyor - Haberler

V Rising'den bir yeni rekor daha! Steam satış rakamları hızla yükseliyor
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Mayıs'ın ikinci haftasında Steam'de yayınlanan son zamanların popüler hayatta kalma vampir oyunu V Rising, satış rakamları ile yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Geliştirici Stunlock Studios, oyunun sadece iki hafta içerisinde 1,5 milyon adet satış yaptığını açıkladı.
Stunlock Studios'un Pazarlama Direktörü Johan Ilves'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda V Rising'in 1,5 milyon adet satış yaptığını duyurdu. "Stunlock ekibiyle daha fala gurur uyamam ve böyle harika bir topluluğa sahip olduğum için daha mutlu olamam" sözlerine yer verdi.
2 HAFTADA 1,5 MİLYON İNDİRMEYE ULAŞTI
Steam'de son zamanların popüler oyunları arasında yer alan hayatta kalma vampir oyunu V Rising, 2 haftada 1,5 milyon adet satışa ulaşmayı başardı. Oyunun geliştiriciliğini üstlenen Stunlock Studios'ta Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Johan Ilves'in Twitter'dan 1,5 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
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V RISING KONUSU
Yüzyıllarca süren uykunun ardından zayıflamış bir vampir olarak uyanın. Hayatta kalmak için kavurucu güneşten saklanırken gücünü yeniden kazanmak için kan için avla. Vampir imparatorluğunuzu yükseltmek için kalenizi yeniden inşa edin ve insanları sadık hizmetkârlarınıza dönüştürün. Çevrimiçi müttefikler veya düşmanlar yapın ya da yerel olarak tek başınıza oynayın, kutsal askerleri savuşturun ve bir çatışma dünyasında savaş açın.