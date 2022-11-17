Geçen ay Unreal Engine 5.1'in ön izleme sürümünü yayınlayan Epic Games, Unreal Engine 5.1'in resmi olarak tüm geliştiricilere sunulduğunu bildirdi.

Unreal Engine 5.1, oyun geliştiricilerinin ve diğer büyük ölçekli etkileşimli projelerin verimliliğini artırmak için çeşitli özellikler ekleyerek ekiplerin daha üretken olmasına yardımcı olmaktadır.

UNREAL ENGINE 5.1 YAYINLANDI

Video oyun geliştiricilerinin yeni durağı Unreal Engine 5'in yeni sürümü nihayet yayınlandı. Lumen, Nanite ve sanal gölge haritaları güncellemelerini içeren Unreal Engine 5.1 yayınlandı.

Lumen dinamik küresel aydınlatma ve yansıma sistemi, Nanite sanallaştırılmış mikropoligon geometri sistemi ve Sanal Gölge Haritaları (VSM) için yeni nesil konsollarda ve yetenekli PC'lerde 60 fps'de çalışan oyunları ve deneyimleri desteklemek için zemin hazırlandı.

DX12 için otomatik Pipeline State Object (PSO) önbelleğe almayı uygulayarak bir oyunu DX12'de gönderime hazırlamak için gereken süreci basitleştirildi.