Tobyfox tarafından geliştirilip yayınlanan düşük sistemli PC dostu Undertale'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Oyuncuların severek oynadığı önemli seçimleri bulunan zengin hikayeli oyun Undertale'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Undertale sistem gereksinimleri neler? Undertale kaç GB? Detayları haberimizde…

Düşük sistemli PC'lerin dostu olan Undertale, minimal grafiklere ve harika bir hikayeye sahiptir. Peki, düşük sistemli PC dostu Undertale'in sistem gereksinimleri neler? Undertale kaç GB? İşte detaylar…

UNDERTALE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Düşük sistem gereksinimleri sayesinde herkesin rahatça oynayabileceği Undertale'i en düşük ayarlarda oynamak için 2 GB RAM, 128 MB'lı ekran kartı yeterli olacaktır.

UNDERTALE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 128MB

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

UNDERTALE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, or 10

İşlemci: 2GHz+

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: 512MB

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

UNDERTALE KAÇ GB

Undertale'i oynamak için bilgisayarınızda 200 MB boş alan olması yeterlidir.

UNDERTALE KONUSU NE?

Oyuncu, yeraltına düşen bir çocuğu kontrol eder: Dünya yüzeyinin altında, sihirli bir bariyerle ayrılmış geniş, tenha bir bölge. Oyuncu, yüzeye geri dönüş yolculuğu sırasında çeşitli canavarlarla tanışır, ancak bazı canavarlar oyuncuyla ölümüne savaşabilir. Savaş sistemi, oyuncunun rakibin mini bullet hell saldırılarından kaçmasını içerir. Canavarları öldürmek yerine onları kurtarmak için sakinleştirmeyi veya boyun eğdirmeyi seçebilirler. Bu seçimler, sonuçlara göre değişen diyaloglar, karakterler ve hikaye ile oyunu etkiler.