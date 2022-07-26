Üç yılın ardından Juventus FIFA 23 ile geri dönüyor

EA SPORTS FIFA Italia'nın YouTube hesabından yüklediği FIFA 23 Juventus tanıtım ve oynanış fragmanı ile beraber EA'in Juventus lisansını geri aldığı açıklandı.

JUVENTUS FIFA 23 İLE GERİ DÖNÜYOR

FIFA'da yaklaşık üç yıldır Seria A liginde Piemonte Calcio ismiyle yer alan lisanssız Juventus, FIFA 23 ile artık lisanslı bir şekilde yer alacak. Bu sayede EA Sports FC olarak yeniden markalaştığında da devam edecek çok yıllı bir ortaklık imzalandığı açıklandı.

Üç yıldır Konami'nin isim değişmeden önce Pro Evolution Soccer, değiştikten sonra ise eFootball PES olarak devam eden futbol oyunu ile anlaşan Juventus, lisans bitiminin ardından tekrardan EA ile anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşma, Juventus'un oyuncularının, stadyumunun ve formalarının bir sonraki EA Futbol maçında görüneceği anlamına geliyor, ancak iki marka aynı zamanda futbol dışında da farklı etkinlikler de yer alacak.

EA SPORTS FIFA Italia'nın paylaştığı YouTube videosunun açıklamasında, "Yeni efsaneler doğacak. Kendilerinden önceki kahramanlar gibi.Bianconeri, Juventus ve EA SPORTS FIFA arasındaki yeni ortaklığın bir parçası olarak resmen oyuna geri döndü. Juve efsanesi Claudio Marchisio tarafından anlatılan bu film, kulübün büyük bir aşk hikayesinde yeni bir bölümü kutluyor." sözlerine yer verildi.