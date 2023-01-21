Ubisoft Store'da 59 TL'lik oyun ücretsiz oldu

Ubisoft tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku ve aksiyon macera oyunu Rayman Raving Rabbids, Ubisoft Store'da 23 Ocak Pazartesi gününe kadar ücretsiz oldu.

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un kontrolden çıkmış tavşan ordularının istila ettii, Rayman'ı köleleştirip ve oyun gladyatör olmaya zorladığı aksiyon macera oyunu Rayman Raving Rabbids, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

RAYMAN RAVING RABIDS ÜCRETSİZ OLDU

Ubisoft'un Çin Yeni Yılı kutlamaları nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rayman Raving Rabbids'in kısa süreliğine ücretsiz olduğu bildirildi. Ubisoft Store'da 23 Ocak tarihine kadar ücretsiz olan Rayman Raving Rabbids, sınırlı bir süre için PC kullanıcılarına ücretsiz olarak veriliyor.

RAYMAN RAVING RABBIDS KONUSU NE?

Kontrolden çıkmış çılgın tavşan orduları istila etti, Rayman'ı köleleştirdi ve onu 'gladyatör' tarzı denemelere katılmaya zorladı. Bu öfkeli düşmanları eğlendirerek ve alt ederek Rayman'ın özgürlüğünü geri kazanmasına yardım edin. Akla gelebilecek en komik dövüş hareketlerini kullanın. Hayvanlar üzerinde yarışlar yapın, arenada savaşın, dans hareketlerinizle tavşanları büyüleyin, inekleri atın, domuzları sağın veya pistonlu atış çılgınlığına katılın! Eğlence olanakları sonsuzdur.