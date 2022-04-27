Ubisoft Assassin's Creed ve Far Cry da dahil olmak üzere 90 adet oyunun desteğini kesiyor

Çevrimiçi hizmetleri kaybedecek olan listede yer alan tüm oyunlar eski Ubisoft oyunlarıdır ve her platformda olması gerekmez. Listelenen oyunların çevrimiçi çok oyunculu hizmetlerinin PC, PS3, Xbox 360 Wii U, Xbox One, PS4 ve MAC oyunlarında hizmetler artık kullanabilir olmayacak.

UBISOFT, 90 ADET OYUNUN DESTEĞİNİ KESİYOR

Ubisoft'un paylaştığı oyun listesinde Anno 1404, Assassin's Creed 2, Far Cry, Ghost Recon, Just Dance, Watch Dogs, Splinter Cell oyunları başta olmak üzere toplamda 90 adet oyunun çevrimiçi hizmetleri sona erdi.

Ubisoft sitesindeki resmî açıklamada, "Aşağıda listelenen başlıklar için çevrimiçi çok oyunculu hizmetler kapatıldı. Her oyun için çevrimdışı özellikler kullanılabilir durumda kalır". Oyun içi haberler ve oyuncu istatistikleri gibi özelliklerin de devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Ubisoft, başlangıçta Bloomberg tarafından bildirildiği gibi, potansiyel olarak bir özel sermaye şirketi tarafından satın alınmaya hazırlanıyor. Raporda adı geçen iki firmanın, dünyanın en büyük sermaye şirketlerinden ikisi olan Blackstone Inc. ve KKR & Co olduğu iddia ediliyor.