Twitter'ın 2022 istatistikleri paylaşıldı! 1 buçuk milyar Tweet atıldı

Twitter Gaming'in 2022'nin ilk yarısı için rekor Tweet atıldığı bildirilmesi üzerine Oyun İçerik Ortağı Chadha, oyun Tweetleri hakkında yıldan yılda artış yaşadığı ve ilk 6 ayda yaklaşık 1,5 milyar Tweet atıldığı bildirildi.

6 AYDA 1 BUÇUK MİLYAR TWEET ATILDI

Oyun İçerik Ortağı Rishi Chadha'nın Twitter Blog'dan yayınladığı rapora göre 2022'nin ilk yarısında oyunlarla ilgili 1,5 milyar Tweet atıldı ve oyun Tweetlerinde yıldan yıla yüzde 36 oranında artış yaşandığını açıkladı.

EN ÇOK KONUŞULAN OYUN BU SENE DE DEĞİŞMEDİ

Bu yılın ilk yarısında hakkında en çok konuşulan oyun geçen sene olduğu gibi bu sene de Genshin Impact oldu. İlk yarıda konuşulan en çok oyun ise son zamanların popüler kelime bulma oyunu Wordle oldu.

OYUN HAKKINDA EN ÇOK KONUŞAN ÜLKELER

Twitter Gaming raporlarında Twitter'da oyun hakkında en çok konuşan 10 ülkenin ise listesi paylaşıldı. Listeye göre ilk sırada Japonya yer alırken hemen arkasında sırayla ABD, Güney Kore, Tayland ve Endonezya yer aldı. Listenin devamında ise sırayla Brezilya, Filipinler, Hindistan, Birleşik Krallık ve Meksika bulunuyor.