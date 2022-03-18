Twitch yayıncısı canlı yayında Ukrayna için bağış topladı! Yapılan bağışlar 130 bin doları aştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşları desteklemek amacıyla, popüler Twitch yayıncısı Nmplol, akıllara durgunluk veren bir miktar toplamak için bir araya geldiği bir yardım yayınına ev sahipliği yapmayı kendine görev edindi.

CANLI YAYINDA 135 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Nmplol adlı yayıncının 16 Mart'taki bağış yayınında, yaklaşık yarım milyon kişi Ukrayna'ya ve vatandaşlarına yardım etmek için bir araya geldi. Gün sonunda toplamda 464 bin izleyiciye ulaşan yayıncı, 133 bin dolar dolar bağış topladı.

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDINIZ"

Yayıncı Nick, gün sonunda bağış yapan herkese teşekkür etti ve 20 bin dolara bile ulaşamayacağını düşündüğünü belirtti. Nick, "Neredeyse 135 bin dolar, herkes harika iş çıkardı." dedi. "Bağış yapan herkes, bir sürü insan. Harikasınız, harika bir iş çıkardınız."

SAÇINI UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİNE BOYADI

Yayına belirli meydan okumaları ekleyen yayıncı, 70 bin dolar bağışa ulaşıldığı zaman saçını boyayacağını belirtti. Üç saatin sonunda 70 bin dolar bağışa ulaşan yayıncı, izleyicilerine saçını hangi renge boyaması gerektiğini sordu. Günün anlam ve önemi niteliğinde yayıncının saçı sarı ve mavi renklerine boyandı.