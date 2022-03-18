Twitch yayıncısı canlı yayında Ukrayna için bağış topladı! Yapılan bağışlar 130 bin doları aştı
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Popüler canlı yayın platformu Twitch'te Nmplol kullanıcı adlı yayıncı Nick Polom, Ukrayna'daki vakıflara yardım etmek için bağış yayını düzenledi. Canlı yayında 6 saat boyunca izleyicileriyle sohbet eden ve etkinlikler düzenleyen yayıncı, gün sonunda yaklaşık 135 bin dolar toplamayı başardı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşları desteklemek amacıyla, popüler Twitch yayıncısı Nmplol, akıllara durgunluk veren bir miktar toplamak için bir araya geldiği bir yardım yayınına ev sahipliği yapmayı kendine görev edindi.
Nmplol adlı yayıncının 16 Mart'taki bağış yayınında, yaklaşık yarım milyon kişi Ukrayna'ya ve vatandaşlarına yardım etmek için bir araya geldi. Gün sonunda toplamda 464 bin izleyiciye ulaşan yayıncı, 133 bin dolar dolar bağış topladı.
Yayıncı Nick, gün sonunda bağış yapan herkese teşekkür etti ve 20 bin dolara bile ulaşamayacağını düşündüğünü belirtti. Nick, "Neredeyse 135 bin dolar, herkes harika iş çıkardı." dedi. "Bağış yapan herkes, bir sürü insan. Harikasınız, harika bir iş çıkardınız."
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Yayına belirli meydan okumaları ekleyen yayıncı, 70 bin dolar bağışa ulaşıldığı zaman saçını boyayacağını belirtti. Üç saatin sonunda 70 bin dolar bağışa ulaşan yayıncı, izleyicilerine saçını hangi renge boyaması gerektiğini sordu. Günün anlam ve önemi niteliğinde yayıncının saçı sarı ve mavi renklerine boyandı.