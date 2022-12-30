Tomb Raider serisinin satış rakamı açıklandı

Square Enix'in aksiyon ve macera dolu oyun serisi Tomb Raider'ın satışlarının dünya çapında 95 milyon adede ulaştı. Lara Croft'un maceralarıyla ilgili serideki tüm oyunların toplam satışları 100 milyon sınırına yaklaştı.

Yabancı basına göre 1996 yılındaki ilk oyunundan bu yana ikonik maceralarıyla oyuncuların dünyasında yer edinen Tomb Raider serisi, dünya çapında yaklaşık 100 milyon satışa ulaştı.

TOMB RAIDER 95 MİLYON ADET SATTI

Serinin geliştiriciliğini üstlenen Crystal Dynamics'in Unreal Engine 5 destekli yeni Tomb Raider oyununun Amazon Games ortaklığıyla yayınlanacağını duyurduğu raporda Tomb Raider serisinin birden fazla oyunda toplam 95 milyon adet satışa ulaştığı bildirildi.

Crystal Dynamics'in yaptığı açıklamada, "Tomb Raider serisi 20'den fazla video oyunu içeriyor, dünya çapında 170 milyondan fazla insan tarafından seviliyor ve ilk oyunun 1996'da piyasaya sürülmesinden bu yana 95 milyondan fazla kopya sattı." sözlerine yer verildi.