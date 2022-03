The Witcher 4 Yeni Bir Witcher Okuluna Odaklanabilir

The Witcher 4 duyurulmasından itibaren pek çok teoriye ev sahipliği yapsa da tanıtım resmi düşünülenin aksine Ciri'yi işaret etmiyor.

CDPR Duyurdu: Yeni The Witcher Oyunu Geliyor

Pek çok hayranı heyecanlandıran The Witcher 4 duyurusu oyunun Unreal Engine 5 ile geliştirileceği detayı ve paylaşılan tek bir resimden öte olmasa da kısa sürede farklı teorilerin odağı olmayı başardı. Tanıtım resminin karda gömülü bir madalyon olması ve madalyondaki hayvanın kedi hatlarına sahip olması pek çok oyuncuya oyunun baş karakterinin Ciri olacağını düşündürmüştü. Kendisi Kurt Okulu tarafından eğitilmiş olsa madalyonu öldürdüğü bir kelle avcısından alan Ciri'nin Kedi Okulu madalyonunu kemerine dikkatle baktıysanız görmüşsünüzdür. Bu sebeple bazı hayranların bu fikre kapılmış olması normal olsa da madalyondaki hayvan basit bir kedinin aksine bir vaşak.

İletişim Direktörü Robert Malonowski, Eurogamer ile yaptığı röportajda "Bazı gizemler fazla gizemli olmamalı. Madalyonun bir vaşaktan esinlendiğini doğrulayabilirim." şeklindeki açıklaması ve ardından attığı "Yani, evet, kaçırdıysanız madalyon bir vaşaktan esinlenerek yapıldı." tweeti ile bunun bir kedi madalyonu olmadığını doğrulamış oldu. Fakat hikayede hiçbir zaman Vaşak Okulu'na denk gelinmediği için bu yalnızca akıllarda daha çok soru oluşmasına sebep oldu.

Bir diğer önemli detay ise oyunun The Witcher 4 olmaması. Geralt'ın hikayesinin 3. oyun ile noktalandığını az çok belirten bu detay CDPR'ın yeni oyunu The Witcher serisi için yeni bir sayfa olarak açıklamasından geliyor. "Bugün DUYURMADIĞIMIZ şeyler: -The Witcher 4 ismindeki bir oyun. -Tek platforma özel bir oyun. Bu The Witcher'daki yeni hikayenin ilk onayıydı. Şu anda hikaye, karakterler, mekanikler ya da tema detayları ile ilgili hiçbir özellik hakkında tartışmıyoruz." açıklaması yeni hikayede var olabilecek bir Vaşak Okulu'nu ve bu okuldan çıkabilecek yeni bir baş karakteri ihtimaller dahilinde kılıyor. Hala Ciri'nin baş karakter olduğu bir The Witcher ihtimali imkansız olmasa da en azından bu sefer o oyun, bu oyun olmayacak.

