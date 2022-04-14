Rus şirket tarafından geliştirilen The Witcher 3'ün yeni nesil güncellemesi tekrardan ertelendi

Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, PlayStation 5 ve Xbox Series X için The Witcher 3: Wild Hunt'ın geliştirilmiş bir versiyonunun 2022'nin ilk yarısında piyasaya sürülmeyeceğini söyledi.

THE WITCHER 3 YENİ NESİL GÜNCELLEMESİ ERTELENDİ

The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil versiyonunda kalan çalışmaları şirket içi geliştirme ekibimizin yürütmesine karar verdik. Şu anda yapılacak işin kapsamını değerlendiriyoruz ve bu nedenle 2. çeyrek yayınını bir sonraki duyuruya kadar ertelememiz gerekiyor." dedi ve mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapacağını bildirdi.

RUS FİRMA İLE ANLAŞTIKLARI İÇİN ERTELEME KARARI ALDI

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara destek veren CD Projekt Red, The Witcher 3'ün yeni nesil konsollara güncellemesini yapmakta olan Saber Interactive'in Rus asıllı bir geliştirici olmasından dolayı oyunun ertelendiği düşünülüyor.

2015 yılında piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu The Witcher 3'ün yeni nesil konsollara çıkışı için 2022 yılı işaret ediliyordu. Ancak, şirketin Çarşamba günü yaptığı duyuru ile The Witcher 3'ün PlayStation 5 ve Xbox Series X kullanıcıları için bir süre daha beklemeleri gerekiyor.

CD Projekt Red ekibi şu anda yeni The Witcher oyununun geliştirilmesiyle uğraşırken bir diğer yandan Cyberpunk 2077'nin bir sonraki büyük güncellemesi için de çalışmalar yapıyor. Öte yandan ise The Witcher 3'ün yeni nesil konsollara çıkış yapmasın için uğraşıyor. Bildiğimiz kadarıyla bu üç oyuna kafa yoran CDPR, işleri biraz yavaşlatmış gibi görünüyor.