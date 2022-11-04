The Sims 5, hackerların kurbanı oldu
Gamegar Haberleri
Electronic Arts'ın geçtiğimiz haftalarda Project Rene kod adıyla duyurduğu The Sims 5, anonim kaynaklara aracılığıyla oyunun mevcut sürümünün kırıldığı ve korsanlaştırma işleminin başladığı bildirildi.
Insider Gaming'in haberine göre bilgisayar korsanları, oyuna erişimlerini sağlayan bir playertester denuvo tokeni kullanarak oyunun testine katıldıkları bildirildi.
THE SIMS 5, HACKERLARIN KURBANI OLDU
Hackerların oluştudukları bu erişim izinleri, herhangi bir çevrimiçi erişim biçimine veya EA'nın onayına ihtiyaç duymadan herkesi oyuna erişmesine izin vereceği söylendi. Erişim izinlerinin çoğaltılmasına ek olarak ise bilgisayar korsanları ayrıca EA sunucularına bağlanmadan Peer 2 Peer sunucularında oynandığı açıklandı.
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EA, The Sims 5'i Unreal Engine ile prototip oluşturduklarını söylemişti, fakat oyunun gerçekten Unreal Engine 5 ile yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.
The Sims 5'ten ilk görüntüler yayınlandı | #TheSims5 pic.twitter.com/95tg8eVdqF— GameGar (@gamegarcom) October 19, 2022