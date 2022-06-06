The Sims 4'ün yeni DLC'sinin çıkış tarihi belli oldu! DLC fiyatları cep yakıyor - Haberler

Geliştirici Maxis tarafından uzun zamandır yayınlanması beklenen ve The Sims 3'ün doğaüstü paketinden bu yana ilk kez gece doggolarını oyuna geri getiren yeni DLC, "benzersiz mizaçlar ve yetenekler" sunuyor.

The Sims 4'ün yeni yayınlanan DLC'si ile dolunay vakti ile etrafta kurtadamlar belirecek. Maxis'in yayınladığı duyuruda, "Ne büyük dişlerin olacak! Bir kurtadama dönüşün ve hayvani doğanızı kucaklayın (veya savaşın). sözlerine yer verildi.

THE SIMS 4 KURTADAM DLC'Sİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Sims 4'ün yeni DLC'si Kurtadamlar'ın 16 Haziran'da oyuna eklenecek. The Sims 4'ün yeni DLC fiyatı ise diğer DLC'lerden farksız olmak üzere 199,99 TL'ye Steam'de ön siparişe sunuldu.

ALFA MI YALNIZ KURT MU?

Kurt adam kimliğinizi oluşturun. Isırıldın mı yoksa bir kurt adam ailesinde mi doğdun? Ancak oldu, şimdi ne tür bir kurt olmak istediğine karar vermelisin. Geceyi birlikte geçirmek için bir sürü bulun, Howling Point'in tepesinde kaderiniz olan eşinizle tanışın ya da tüm bunlardan kaçın ve onu yalnız bir kurt yapmaya çalışın.