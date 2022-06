The Last of US Part I PS5 ve PC İçin Duyuruldu - Haberler

Summer Game Fest öncesi sızdırılan The Last of US Part I PS5 ve PC platformları için resmi olarak duyuruldu.

Geoff Keighley'nin hazırladığı ve yaklaşık iki saat süren Summer Game Fest 2022 etkinliğinin sonunda The Last of US Remake gösterildi. Etkinlik öncesinde PS Direct üzerinden ön sipariş açılarak sızdırılan The Last of US Part I, PS5 için 2 Eylül 2022′de çıkış yapacak. Türkçe dublaj ve alt yazı desteği olacak.

Daha sonraki süreçte PC için de piyasaya sürülecek. PC versiyonunun, 2023'te gösterime girecek olan HBO'nun hazırladığı The Last of US dizisi ile yakın bir zamanda çıkış yapması oldukça olası gözüküyor.

"PlayStation 5 için baştan sona yeniden hazırlanan" The Last of US Part I'in ilk fragmanı ve 2014'te çıkan Remastered versiyonu ile kıyaslama görüntüleri de paylaşıldı. Oynanış mekaniklerinin, kontrollerin, animasyonların ve yapay zekanın elden geçirildiği belirtildi. 2019'da çıkan The Last of US Part II'de yer alan oynanış geliştirmelerine benzer bir deneyim sunulması bekleniyor.

Öte yandan, Naughty Dog'un The Last of US evreninde geçen çok oyunculu bir oyun üzerinde çalıştığı etkinlik esnasında açıklandı. Stüdyonun bugüne kadarki en büyük projesi olduğu ve kendine has bir hikaye anlatımı içereceği belirten oyun için önümüzdeki yıl daha fazla detay duyurulacak. Oyundan ilk konsept tasarım paylaşıldı:

SaveButonu / Gamegar