The Callisto Protocol'ün lansmanı sonrası Krafton'un hisseleri düşüşe geçti

Striking Distance Studios'un geliştirdiği hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol, uzun bir bekleyişin ardından 2 Aralık'ta piyasaya sürüldü. Zorlu lansman döneminden geçen The Callisto Protocol'ün yayıncılığını yapan Krafton'un ise hisselerinde düşüş gerçekleşti.

Üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu, PUBG Battlegrounds'ın arkasındaki Güney Koreli şirketin son oyunu ve Kalifornia merkezli video oyun geliştiricisi Striking Distance Studios'un ilk oyunu The Callisto Protocol, optimizasyon sorunu nedeniyle olumsuz eleştiri yağmuruna tutuldu.

KRAFTON'UN HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

2 Aralık Cuma günü piyasaya sürülen The Callisto Protocol, Kore Borsası'nın kapanmasından bir buçuk saat önce incelemeler yayınlandı. Olumsuz incelemelerin ardından ise Krafton, 11 Kasım'dan bu yana en düşük fiyatla yüzde 8.41 düşüşle kapandı.

The Callisto Protocol'ün son donanımlı cihazlarda dahil optimizasyon sorunu yaşanması nedeniyle incelemelerden beklediği sonucu alamadı. Düşük incelemeler ise yayıncı Krafton'un hisselerinde düşüşe yol açtı.

THE CALLISTO PROTOCOL HİKAYESİ NE?

Dead Space'in yaratıcısı ve Striking Distance CEO'su Glen Schofield'ın yönetmeni olduğu oyun, gizemli bir salgına yakalanan canlıları yaratıklara dönüştürmeye başlamasının ardından, 2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da maksimum güvenlikli bir hapishaneden kaçmaya çalıştığınız bir hayatta kalma korku oyunudur.