The Callisto Protocol'dan lansman fragmanı yayınlandı

Bilim kurgu ve korku oyunu The Callisto Protocol'ün geliştiricisi Striking Disctance Studios, Aralık ayında piyasaya sürülmeden önce oyun için resmi bir fragman yayınladı. Callisto Protocol, stüdyonun ilk oyunu olacak ve şirketin CEO'su Glen Schofield gibi bazı Dead Space çalışanları tarafından yönetiliyor.

THE CALLISTO PROTOCOL'ÜN RESMİ FRAGMANI YAYINLANDI

PUBG Battlegrounds'ın yayıncısı KRAFTON'un yayıncılığını yapıp Striking Disctance Studios'ın geliştirdiği The Callisto Protocol, 2 Aralık 2022'de piyasaya sürülmeden yaklaşık 2 hafta önce resmi bir lansman fragmanı yayınladı.

THE CALLISTO PROTOCOL KONUSU NE?

2320 yılında Jüpiter'in ölü ayı Callisto'da geçen The Callisto Protocol, oyuncuları Black Iron Prison'da bir mahkum olan Jacob Lee olarak kullanıyor. Gizemli bir salgın ayı kaosa sürüklediğinde, Jacob, güçlü Birleşik Jüpiter Şirketi'nin kalbindeki karanlık gizemleri çözerken, onu takip eden kana susamış yaratıkları yenmek için en karanlık korkularıyla yüzleşmek zorundadır.

THE CALLISTO PROTOCOL NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Callisto Protocol, 2 Aralık 2022'de PlayStation, Xbox, ve PC için piyasaya sürülecek.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda The Callisto Protocol'ün Japonya'da sansür anlaşmazlığı nedeniyle iptal edildiği de bildirilmişti.