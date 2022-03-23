TFT Rising Legends'in İlk Sezonu EMEA Finalleriyle Son Buluyor!

EMEA'daki Teamfight Tactics oyuncuları için rekabetçi etkinlik Rising Legends, 5 oyuncunun TFT Cihazlar ve Buluşlar Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacağı Rising Legends Finalleri'yle son buluyor. Kasım 2021'de başlayan Rising Legends'a Golden Spatula Cup turnuvaları ve açık elemeleri, dereceli sıralama ve Superbrawl yoluyla binlerce oyuncu katıldı.

25- 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek finallerde, oyuncular 20.000 Avro değerindeki ödül havuzundan payını kapmak ve TFT Cihazlar ve Buluşlar Şampiyonası'ndaki beş koltuktan birini almak için yarışacak. Turnuvada her gün altı tur oynanacak ve oyuncuların yarısı bir sonraki güne ilerleyecek.

EMEA TFT Espor Ekibi'nin Ürün Yöneticisi Max Wischow finaller hakkında "Başta EMEA'daki en iyi TFT stratejilerini kutlamak için bir araya gelen profesyonel oyuncular, içerik üreticileri ve topluluk üyeleri olmak üzere geçtiğimiz ay boyunca çabalarıyla Rising Legends ekosisteminin oluşmasına katkıda bulunan herkese canı yürekten teşekkür ederim," dedi.

"Rising Legends'ın ilk yılı EMEA bölgesindeki oyuncu ve taraftarların rekabetçi TFT'ye dair her konu hakkında bir araya gelip paylaşımda bulunabileceği bir buluşma noktası oldu. TFT Dünya Şampiyonası ve 7. setin çıkışıyla kutlamalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum!"

TFT heyecanını resmi Twitch kanalında İngilizce olarak buradan izleyebilirsiniz. Rising Legends ortak yayın programı sayesinde başka dillerde de yayınlanacak. Turnuvaya, yayınlara ve mücadeleye nasıl katılabileceğinize dair bilgiler, resmi turnuva web sayfasında paylaşılacak.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar