Subnautica sistem gereksinimleri neler? Subnautica kaç GB?
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Unknown Worlds Entertainment'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği açık dünya hayatta kalma oyunu Subnautica'nın sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Subnautica sistem gereksinimleri neler? Subnautica kaç GB? Detayları haberimizde…
Merak ve tehlikeyle dolu yabancı bir sualtı dünyasının derinliklerine inin. Yemyeşil mercan resiflerini, volkanları, mağara sistemlerini ve daha fazlasını keşfetmek için ekipman, pilot denizaltılar ve akıllı vahşi yaşamı kullanın - bunların hepsini hayatta kalmaya çalışırken yapın. Okyanus gezegeninde geçen su altı serüven oyunu Subnautica'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Subnautica sistem gereksinimleri neler? Subnautica kaç GB? İşte detaylar…
SUBNAUTICA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Subnautica'yı minimum grafiklerde oynamak için Intel Haswell 2 çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 4600 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise Intel Haswell 4 çekirdekli işlemciye, 8 GB RAM ve Nvidia GTX 550Ti ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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SUBNAUTICA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2
- İşlemci: Intel Haswell 2 çekirdekli işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4600
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
SUBNAUTICA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2
- İşlemci: Intel Haswell 4 çekirdekli işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 550 Ti
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
SUBNAUTICA KAÇ GB?
Subnautica'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.