Merak ve tehlikeyle dolu yabancı bir sualtı dünyasının derinliklerine inin. Yemyeşil mercan resiflerini, volkanları, mağara sistemlerini ve daha fazlasını keşfetmek için ekipman, pilot denizaltılar ve akıllı vahşi yaşamı kullanın - bunların hepsini hayatta kalmaya çalışırken yapın. Okyanus gezegeninde geçen su altı serüven oyunu Subnautica'nın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Subnautica sistem gereksinimleri neler? Subnautica kaç GB? İşte detaylar…

SUBNAUTICA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Subnautica'yı minimum grafiklerde oynamak için Intel Haswell 2 çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 4600 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için ise Intel Haswell 4 çekirdekli işlemciye, 8 GB RAM ve Nvidia GTX 550Ti ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

SUBNAUTICA MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2

İşlemci: Intel Haswell 2 çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4600

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

SUBNAUTICA ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2

İşlemci: Intel Haswell 4 çekirdekli işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 550 Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

SUBNAUTICA KAÇ GB?

Subnautica'yı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.