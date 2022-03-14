Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sistem gereksinimleri açıklandı
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Square Enix ve Team Ninja'nın geliştirdiği Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen yeni Final Fantasy oyunu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'in sistem gereksinimleri neler? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kaç GB? Stranger of Paradise: Final Fantasy kaç TL? Detaylar haberimizde…
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin resmi olarak 18 Mart'ta çıkış yapacak, ancak hayranlar oyunu 15 Mart'tan itibaren oynamaya başlayabilecekler. Stranger of Paradise'ın dijital sürümünü ön sipariş eden herkese, oyuna üç gün önceden erişim hakkı verilecek. Peki, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sistem gereksinimleri neler? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kaç GB? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fiyatı ne kadar? İşte detaylar…
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'in resmi Twitter hesabından, minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini içeren bir fotoğrafın paylaşıldı. Epic Games Store'daki açıklamasında, minimum gereksinimlerinin 720p'de 30 FPS oynanış düşünülerek tasarlandığı, önerilen gereksinimlerin ise 1080p'de 60 FPS için olduğu belirtiliyor.
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Oyuncuların oyunu çalıştırabilmeleri için minimum AMD Radeon RX 470'e veya NVIDIA GeForce GTX 1060'ın 6GB ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir. Önerilenlerde ise AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER'e ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i7-6700
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 80 GB
- Diğer: 30 FPS @ 1280x720
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i7-8700
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 80 GB
- Diğer: 60 FPS @ 1920x1080
Stranger of Paradise'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 80 GB boş alan gerekmektedir.
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'ın Epic Games Store'daki fiyatı 369 TL'dir.