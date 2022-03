Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sistem gereksinimleri açıklandı

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin resmi olarak 18 Mart'ta çıkış yapacak, ancak hayranlar oyunu 15 Mart'tan itibaren oynamaya başlayabilecekler. Stranger of Paradise'ın dijital sürümünü ön sipariş eden herkese, oyuna üç gün önceden erişim hakkı verilecek. Peki, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sistem gereksinimleri neler? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kaç GB? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

STRANGER OF PARADISE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'in resmi Twitter hesabından, minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini içeren bir fotoğrafın paylaşıldı. Epic Games Store'daki açıklamasında, minimum gereksinimlerinin 720p'de 30 FPS oynanış düşünülerek tasarlandığı, önerilen gereksinimlerin ise 1080p'de 60 FPS için olduğu belirtiliyor.

FINAL FANTASY MİNİMUM VE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyuncuların oyunu çalıştırabilmeleri için minimum AMD Radeon RX 470'e veya NVIDIA GeForce GTX 1060'ın 6GB ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir. Önerilenlerde ise AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER'e ihtiyaç duyulmaktadır.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Minimum Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i7-6700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 80 GB

Diğer: 30 FPS @ 1280x720

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Önerilen Sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i7-8700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 80 GB

Diğer: 60 FPS @ 1920x1080

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kaç GB?

Stranger of Paradise'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 80 GB boş alan gerekmektedir.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin kaç TL?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin'ın Epic Games Store'daki fiyatı 369 TL'dir.