Steam yılbaşı indirimi ne zaman? Steam yılbaşı indirimi 2022

Popüler dijital video oyun dağıtım platformu Steam'in büyük indirimleri arasında yer alan yılbaşı indiriminin ne zaman geleceği oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Steam yılbaşı indirimi ne zaman? Steam yılbaşı indirimi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Detayları haberimizde…