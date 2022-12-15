Steam yılbaşı indirimi ne zaman? Steam yılbaşı indirimi 2022
Gamegar Haberleri
Popüler dijital video oyun dağıtım platformu Steam'in büyük indirimleri arasında yer alan yılbaşı indiriminin ne zaman geleceği oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Steam yılbaşı indirimi ne zaman? Steam yılbaşı indirimi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Detayları haberimizde…
2022'nin sona doğru yaklaştıkça Steam kullanıcıları, yılbaşı indiriminin ne zaman geleceğini, "Steam yılbaşı indirimi ne zaman?" şeklinde araştırıyor. Oyuncular, satın almayı beklediği birçok oyunun indirime girmesini bekliyor. Peki, Steam yılbaşı indirimi ne zaman? Steam yılbaşı indirimi ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte detaylar…
STEAM YILBAŞI İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Steam yılbaşı indirimi 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Toplamda 2 hafta sürecek yılbaşı indirimi, 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek.
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STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
- Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım
- Kış İndirimi: 22 Aralık - 5 Ocak
- İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart