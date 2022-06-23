Steam yaz indirimleri 2022 bugün başlıyor! Steam yaz indirimleri kaçta başlıyor?

Steam'in uzun zamandır merakla beklenen yaz indirimleri nihayet geldi. 23 Haziran Perşembe günü başlayacak Steam yaz indirimleri 2022'nin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Oyuncular tarafından merakla beklenen ve araştırılan Steam yaz indirimleri 2022, 23 Haziran Perşembe günü itibariyle saat 20.00'de başlayacak.

STEAM HAZİRAN ÖZEL FIRSATLARI