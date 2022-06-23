Steam yaz indirimleri 2022 bugün başlıyor! Steam yaz indirimleri kaçta başlıyor?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'in bir sonraki büyük indirim kampanyası Steam yaz indirimleri 2022, bugün itibariyle başlıyor. Önümüzdeki saatlerde Steam mağazasında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimlerin bulunacağı Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak? Detayları habeirmizde…
Steam'in uzun zamandır merakla beklenen yaz indirimleri nihayet geldi. 23 Haziran Perşembe günü başlayacak Steam yaz indirimleri 2022'nin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK
Oyuncular tarafından merakla beklenen ve araştırılan Steam yaz indirimleri 2022, 23 Haziran Perşembe günü itibariyle saat 20.00'de başlayacak.
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STEAM HAZİRAN ÖZEL FIRSATLARI
- NARAKA BLADEPOINT – 90,99 TL
- DayZ – 155,99 TL
- Monster Hunter Rise – 142,29 TL
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE – 496,29 TL
- Dying Light 2 Stay Human – 233,83 TL
- God of War – 263,20 TL
- Mount & Blade II: Bannerlord –119,99 TL
- Chivalry 2 – 36,60 TL
- Red Dead Redempiton 2 – 149,50 TL
- Forza Horizon 5 – 239,20 TL
- Stray – 144 TL