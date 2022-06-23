Steam yaz indirimleri 2022 bugün başlıyor! Steam yaz indirimleri kaçta başlıyor? - Haberler

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Steam yaz indirimleri 2022 bugün başlıyor! Steam yaz indirimleri kaçta başlıyor?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam yaz indirimleri 2022 bugün başlıyor! Steam yaz indirimleri kaçta başlıyor?

Steam'in bir sonraki büyük indirim kampanyası Steam yaz indirimleri 2022, bugün itibariyle başlıyor. Önümüzdeki saatlerde Steam mağazasında birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimlerin bulunacağı Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak? Detayları habeirmizde…

Steam'in uzun zamandır merakla beklenen yaz indirimleri nihayet geldi. 23 Haziran Perşembe günü başlayacak Steam yaz indirimleri 2022'nin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Oyuncular tarafından merakla beklenen ve araştırılan Steam yaz indirimleri 2022, 23 Haziran Perşembe günü itibariyle saat 20.00'de başlayacak.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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