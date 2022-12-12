Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 5 – 11 Aralık 2022

Steam'in 5 – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 11 ARALIK

Steam Deck Dwarf Fortress Call of Duty Modern Warfare 2 Warhammer 40,000: Darktide IXION Assassin's Creed Valhalla EA Sports FIFA 23 Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit Cyberpunk 2077

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satan oyun/donanım Steam Deck oldu. Liderliğini Call of Duty Modenr Warfare'e kaptıran Steam Deck, birkaç haftanın ardından tekrardan en çok satanlarda birinciliğe yükselirken Call of Duty Modern Warfare 2 ise üçüncü sıraya geriledi. Yeni lansman yapan Dwarf Fortress, ikinci sıraya yerleşirken geçen hafta ikinci sırada yer alan Warhammer 40K Darktide, bu hafta dörüncü sırada yer aldı.

Piyasaya yeni sürülen uzay şehir kurma oyunu IXION ise beşinci olurken Ubisoft'un gözde serisi Assassin's Creed Valhalla'nın Epic Games'in ardından Steam'e gelmesiyle beraber o da listede yerini aldı ve altıncı sıraya oturdu.

Listenin devamında sırayla EA Sports FIFA 23, Red Dead Redemption 2, Valve Index VR Kit ve Cyberpunk 2077 yer aldı.