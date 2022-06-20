Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 13-19 Haziran 2022
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Steam'in 13 – 19 Haziran tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar ve donanımlar yükselirken, kimisi ise listede geriledi. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI 24. HAFTA
- Steam Deck
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Chivalry 2
- Monster Hunter Rise
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- Monster Hunter Rise: Sunbreak
- Elden Ring
- V Rising
- The Quarry
- Starship Troopers: Terran Command
Steam'in dünya çapındaki haftalık olarak en çok satan oyunlarının paylaşıldığı listede bu haftada ilk sırada Steam Deck yer alırken geri kalan listede büyük ölçüde yenilik görüldü. Yeni çıkan oyunlar listede yerini alırken bir önceki haftanın oyunları ise yedinci sıraya kadar geriledi.
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Yeni çıkış yapan veya yapacak olan oyunlar arasında Final Fantasy VII Remake Intergrade, Chivalry 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gibi oyunlar yer aldı.