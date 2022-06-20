Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 13-19 Haziran 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI 24. HAFTA

Steam Deck Final Fantasy VII Remake Intergrade Chivalry 2 Monster Hunter Rise Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Monster Hunter Rise: Sunbreak Elden Ring V Rising The Quarry Starship Troopers: Terran Command

Steam'in dünya çapındaki haftalık olarak en çok satan oyunlarının paylaşıldığı listede bu haftada ilk sırada Steam Deck yer alırken geri kalan listede büyük ölçüde yenilik görüldü. Yeni çıkan oyunlar listede yerini alırken bir önceki haftanın oyunları ise yedinci sıraya kadar geriledi.

Yeni çıkış yapan veya yapacak olan oyunlar arasında Final Fantasy VII Remake Intergrade, Chivalry 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gibi oyunlar yer aldı.