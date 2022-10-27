Steam'de Eylül 2022'nin en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklandı
Gamegar Haberleri
Her ay sonuna doğru bir önceki ayın en çok satan oyunlarını ve DLC'lerini açıklayan Steam, Eylül 2022'de en çok satan rastgele sıralanmış oyunları ve DLC'leri paylaştı.
Eylül ayında piyasaya sürülen ve rastgele sıralanmış en iyi 20 oyun ve 5 DLC'ye yer veren Steam, Eylül 2022 yeni çıkanların en iyilerini açıkladı.
EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATAN 20 OYUN
- Lost Judgment
- Potion Permit
- Bonelab
- Temtem
- FIFA 23
- Grounded
- Terra Invicta
- Isonzo
- Dome Keeper
- NBA 2K23
- Slime Rancher 2
- The Wandering Village
- Disney Dreamlight Valley
- JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R
- Metal: Hellsinger
- Kena: Bridge of Spirits
- Judgment
- Construction Simulator
- Return to Monkey Island
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EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATAN 5 DLC
- Cities Skylines – Plaza & Promenades
- Expansion – Hearts of Iron IV: By Blood Alone
- Crusader Kings III: Friends & Foes
- Stellaris: Toxoids Species Pack
- Europa Universalis IV: Lions of the North