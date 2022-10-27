Steam'de Eylül 2022'nin en çok satan oyunları ve DLC'leri açıklandı

Her ay sonuna doğru bir önceki ayın en çok satan oyunlarını ve DLC'lerini açıklayan Steam, Eylül 2022'de en çok satan rastgele sıralanmış oyunları ve DLC'leri paylaştı.