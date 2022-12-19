Steam'de en çok satan oyunları açıklandı! 12 - 18 Aralık 2022

Steam'in 12 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 18 ARALIK

Steam Deck High On Life Call of Duty Modenr Warfare 2 EA SPORTS FIFA 23 Dwarf Fortress God of War Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION Call of Duty Modern Warfare 2 – Vault Edition

Bu hafta da Steam'de en çok satan oyunlar kategorisinde taşınabilir el bilgisayarı Steam Deck ilk sırada yer aldı. Hemen arkasında konuşan silah ile kelle avcılığı yaptığınız High On Life yer alırken listede geçen haftaki konumunu koruyan Call of Duty Modern Warfare üçüncü sırada yer aldı.

FIFA 23 listede geçen hafta 7. Sıradayken bu hafta 4. Sıraya kadar yükseldi. Ayrıca aynı şekilde geçen hafta 2. Sırada yer alan Dwarf Fortress, bu hafta beşinci sırada bulunuyor. PlayStation PC oyunlarının indirime girmesiyle beraber God of War (2018), listede altıncı sıraya yerleşti.

Rockstar Games'in vahşi batı oyunu Red Dead Redemption 2, listede yedinci sırada yer alırken Valve Index VR Kit, hemen arkasında yer aldı. Final Fantasy'nin yeni oyunu VII Reunion, dokuzuncu sırada, Modern Warfare 2'nin Vault Edition'ı ise son sıraya yerleşti.