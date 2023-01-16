Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 9 – 15 Ocak 2023
Gamegar Haberleri
Steam'in 9 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 15 OCAK
- Steam Deck
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty Modern Warfare 2
- Raft
- Elden Ring
- One Piece Odyssey
- CS: GO Prime Status Upgrade
- Valve Index VR Kit
- High On Life
- Project Zomboid
Steam'de her hafta olduğu üzere bu hafta da en çok satan oyun ve donanımlar listesinde ilk sırada Steam Deck yer aldı. Hemen arkasında ise önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Hogwarts Legacy yer alırken Call of Duty Modern Warfare 2, üçüncü sırada yer aldı.
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Listenin devamında Raft bulunurken The Game Awards 2022 Yılın Oyunu Ödüllü Elden Ring, beşinci sıraya geriledi. Yeni piyasaya sürülen One Piece Odyssey, listede altıncı sıraya yerleşirken CS: GO Prime Status Upgrade arkasında yer aldı.