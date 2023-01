Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 9 – 15 Ocak 2023

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 15 OCAK

Steam Deck

Hogwarts Legacy

Call of Duty Modern Warfare 2

Raft

Elden Ring

One Piece Odyssey

CS: GO Prime Status Upgrade

Valve Index VR Kit

High On Life

Project Zomboid

Steam'de her hafta olduğu üzere bu hafta da en çok satan oyun ve donanımlar listesinde ilk sırada Steam Deck yer aldı. Hemen arkasında ise önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Hogwarts Legacy yer alırken Call of Duty Modern Warfare 2, üçüncü sırada yer aldı.

Listenin devamında Raft bulunurken The Game Awards 2022 Yılın Oyunu Ödüllü Elden Ring, beşinci sıraya geriledi. Yeni piyasaya sürülen One Piece Odyssey, listede altıncı sıraya yerleşirken CS: GO Prime Status Upgrade arkasında yer aldı.