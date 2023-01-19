Steam Çin takvimi yeni yılı indirimi 2023 başladı!

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de her yıl kutlanan Çin Takvimi Yeni Yılında indirimler yapılmaktadır. Valve, Çin'in Ay Yeni Yılı bayram indirimini bırakarak bunun yerine ilkbahar indirimi getirdi, ancak Çin Yeni Yılı indirimleri hala devam ediyor.

Çin Takvimi Yeni Yılı indirimi, Çin'deki video oyun geliştiricileri ve yayıncılarına odaklanıyor. Önceki Ay Yeni Yılı satışlarından daha küçük ölçekli bir indirim, ancak hala göz atılması gereken güzel oyunlar bulunuyor.

STEAM ÇİN TAKVİMİ YENİ YILI İNDİRİMLERİ 2023

Steam'de Çin Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2023'ün gelmesiyle beraber indirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik…

Sword and Fairy 7 – 138,60 TL (-30%)

F.I.S.T.: Forged In shadow Torch – 95,40 TL (-40%)

My Time at Sandrock – 55,99 TL (-20%)

The Bad Kids – 127,50 TL (-15%)

Deepening Fire – 112,50 TL (-10%)

Warm Snow – 71,25 TL (-25%)

ANNO: Mutationem – 107,40 TL (-40%)

Human Fall Flat – 12,60 TL (-70%)

ABSOLVER –56,00 TL (-80%)

Sword and Fairy 7, FIST ve Ballads of Hongye dahil olmak üzere satıştaki bir dizi oyunun demoları da mevcuttur, böylece herhangi bir para yatırmadan önce hepsinin neyle ilgili olduğunu öğrenebilirsiniz.



Steam Çin Takvimi Yeni Yılı indirimi 2023, 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.